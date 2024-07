Governo dos EUA acredita em taxa de câmbio determinada pelo mercado, diz Yellen no G20

Com a continuidade da valorização global do dólar, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, foi questionada nesta quinta-feira, 25, por jornalistas sobre a atuação do governo dos Estados Unidos em relação ao câmbio.

"O nosso governo acredita em uma taxa de câmbio determinada pelo mercado, e que as economias mais importantes, principalmente, devem adotar (esse sistema). Que isso seja determinado por mercados internacionais", afirmou durante entrevista coletiva no primeiro dia da terceira reunião financeira do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorre no Rio de Janeiro hoje e amanhã.

O argumento exposto por Yellen é o de que, ao longo do tempo, as condições básicas econômicas acabam refletindo o valor das moedas. "O G7 está comprometido com que seus participantes tenham taxa de câmbio determinadas pelo mercado, intervindo muito raramente, somente em situações em que se acredita que há volatilidade alta", disse.