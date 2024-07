G20: Yellen diz que há cooperação muito grande dos EUA com emergentes e cita China

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, destacou nesta quinta-feira, 25, que há uma cooperação muito grande dos EUA com países emergentes, citando também a China. "Há colaboração dos EUA com países emergentes e continuamos colaborando para a boa relação com a China para todos poderem continuar competindo", disse, durante coletiva à imprensa após participar da primeira reunião de ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorre hoje e amanhã no Rio de Janeiro.

Yellen afirmou que os EUA estão tomando ações sem precedentes na "guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia", afirmou. "A maior parte dos americanos apoia a ideia de que Rússia não atropele outras soberanias."

Em relação ao pronunciamento do presidente Joe Biden na quarta-feira, 24, a secretária do Tesouro disse que o democrata trouxe "sabedoria e graça em seus comentários" e acrescentou que a vice-presidente Kamala Harris certamente compartilha dos mesmos sentimentos e valores do presidente.