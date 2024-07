G20 Brasil: Declaração tributária foi aplaudida e será divulgada amanhã, diz Haddad

Uma declaração tributária assinada pela presidência brasileira do G20, contemplando a taxação dos chamados super ricos, será divulgada amanhã, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele falou a jornalistas após a reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do grupo das 20 maiores economias do mundo, que acontece no Rio de Janeiro. "Uma declaração tributária foi aplaudida e será divulgada amanhã", disse o ministro brasileiro.

Segundo Haddad, a declaração dos membros do G20 sobre a cooperação tributária já é de conhecimento de todos os ministros e foi "aclamada". Ele disse, porém, que ninguém quer divulgar um documento que ainda pode passar por revisão de ordem técnica ou de redação.

"Amanhã terão acesso a todos os documentos dessa reunião. E a declaração do Rio de Janeiro de tributação internacional acaba de ser aclamada na última reunião." Além do documento tributário, também estão previstas as divulgações do comunicado do grupo - o que não acontecia desde o início da guerra na Ucrânia - e uma declaração da presidência brasileira sobre a questão geopolítica, justamente por conta de divergências sobre como abordar o conflito.