Dívida externa bruta estimada é de US$ 359,9 bilhões em junho, afirma BC

O Banco Central estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 359,900 bilhões em junho, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta quinta-feira pela instituição. Segundo as estimativas do BC, a dívida externa era de US$ 359,949 bilhões em maio, segundo revisão publicada neste relatório. Para os números de maio e de junho consta a observação de que são dados estimados.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 267,856 bilhões em junho, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 92,044 bilhões.

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 740 milhões em junho, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em junho de 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 909 milhões.