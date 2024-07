Déficit em C/C de junho foi o maior para o mês desde 2014, diz Fernando Rocha, do BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou que o déficit em conta corrente de junho, que foi de US$ 4,029 bilhões, é o maior para o mês desde 2014, quando foi registrado um rombo de US$ 5,4 bilhões.

Ele também destacou que houve uma redução no superávit comercial no mês de junho, que ficou da casa de US$ 6 bilhões, o menor resultado para o mês desde 2019.

"Há uma ligeira redução nas exportações, um aumento nas importações, os dois movimentos são no mesmo sentido de redução do superávit comercial. No caso das exportações, temos uma desaceleração na quantidade exportada, crescendo com taxas menores e uma redução nos preços. No caso das importações, temos um aumento também na quantidade de mercadorias importadas", disse, destacando a importação de veículos, especialmente veículos elétricos.