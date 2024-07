Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem, com sinais fluxos de saída de recém-lançado ETF nos EUA

As principais criptomoedas do planeta caíram nesta quinta-feira, 25, em meio à volatilidade nas ações de tecnologia em Nova York. O ether, em particular, despencou até 8%, diante do fluxo de saída dos recém-lançados fundos negociados em bolsa (ETF, na sigla em inglês) da moeda digital à vista nos Estados Unidos.

Às 17h30 (de Brasília), o bitcoin recuava 1,61%, a US$ 64.951,32, segundo a Binance. Já a ethereum, por sua vez, caia 7,52%, a US$ 3.132,80.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mercado está preocupado com a recepção ao ETF de ether da Grayscale, que acumula fuga de mais de US$ 300 milhões nas últimas horas, de acordo com dados da SoSoValue.