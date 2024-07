Confiança do consumidor entra em campo positivo após seis meses, afirma ACSP

O Índice Nacional de Confiança (INC), que avalia o sentimento do consumidor brasileiro em relação à economia, elaborado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) em parceria com a PiniOn, voltou para o patamar positivo ao subir dois pontos porcentuais na passagem de junho para julho, chegando aos 100 pontos. O indicador estava no campo negativo - abaixo de 100 - desde fevereiro. A percepção das famílias melhorou amplamente, tanto em relação à sua situação financeira presente quanto em termos das perspectivas futuras, refletindo um aumento na segurança no emprego, pontuou a ACSP. "Essa melhoria resultou em um aumento na disposição para adquirir itens de maior valor, como carro e casa, e bens duráveis, como geladeira e fogão, além de incentivar maior propensão ao investimento por parte das famílias", completou a associação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, também defendeu que o INC de julho resulta dos aumentos da renda e do emprego, juntamente com menores elevações nos preços de produtos básicos. "Parecem ser os fundamentos por trás da melhoria na percepção das famílias sobre sua situação financeira atual e futura". No entanto, em comparação com o mesmo mês do ano passado, houve uma queda de 2,0%. Em médias móveis trimestrais, o índice permaneceu estável, variando 0 (zero) ponto, para 99 pontos

Por regiões e classes Conforme a ACSP, em termos regionais e no recorte por classes socioeconômicas, os resultados, mais uma vez, foram divergentes. Houve diminuição da confiança nas regiões Centro-Oeste e Sul, enquanto, no Nordeste, Norte e Sudeste, o índice mostrou elevação. Em termos de classes socioeconômicas, houve diminuição do INC na classe C, estabilidade na AB e aumento na DE. A tragédia que assolou a Região Sul certamente contribuiu para a redução da confiança dos entrevistados daquela área, influenciando negativamente o resultado geral. No entanto, o índice geral apresentou melhora, pois o aumento do INC nas demais regiões mais do que compensou as quedas observadas no Sul e no Centro-Oeste.