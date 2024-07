Bolsas da Europa operam em baixa expressiva, após tombo em NY e balanços locais

Ontem, as bolsas de Nova York amargaram perdas acentuadas, com os índices Nasdaq e S&P 500 registrando o pior desempenho diário desde 2022, após reação negativa de investidores aos balanços e perspectivas das big techs Tesla, montadora de veículos elétricos de Elon Musk, e Alphabet, controladora do Google.

Os últimos balanços europeus, por sua vez, geraram reações mistas.

A Stellantis, grupo que reúne as montadoras Fiat Chrysler e Peugeot, registrou um tombo de 48% no lucro do primeiro semestre, e sua ação caía 7,8% em Milão, no horário acima. Já a ação da Unilever saltava 5,8% em Londres, após a multinacional anglo-holandesa divulgar faturamento semestral maior do que o esperado. Ainda no mercado inglês, a Anglo American recuava 0,60%, após a mineradora - que foi alvo de tentativas de aquisição pela BHP meses atrás - registrar prejuízo na primeira metade do ano em função de uma baixa contábil.