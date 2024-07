BID e Coreia vão assinar US$ 300 mi adicionais para financiar empréstimos, diz Ilan Goldfajn

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, disse nesta quinta-feira, 25, em evento paralelo ao G20 promovido pelo banco e pelo Ministério da Economia e Finanças da República da Coreia do Sul, que vai assinar hoje um acordo adicional de US$ 300 milhões para os próximos três anos com o banco de exportação coreano, para financiar empréstimos na área de energia.

Ele afirmou que a Coreia do Sul e a América Latina são parceiros naturais em diversas áreas, e destacou o compromisso com os valores democráticos, a transparência e o estado de direito. De acordo com,o executivo, a América Latina precisa investir 3% do Produto Interno Bruto (PIB) para chegar a ter um desenvolvimento sustentável.

"Nós também temos em comum algumas prioridades, desde a energia limpa, a sustentabilidade e o crescimento. Nós nos vemos nas culturas um do outro", disse Goldfajn.