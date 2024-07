Receita divulga arrecadação de junho nesta quinta-feira, 25, às 10h

A Receita Federal divulga nesta quinta-feira, 25, às 10h30, o resultado da arrecadação de junho. Às 11h, o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros do Fisco, Claudemir Malaquias, e o coordenador de Previsão e Análise da Receita, Marcelo Gomide, comentarão os dados em entrevista coletiva. Na última segunda-feira, 22, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, adiantou que a arrecadação de junho registrou uma elevação real de 11,02% na comparação com o mesmo mês em 2023, com um avanço nominal de 15,72%. De janeiro a junho, a entrada de receitas cresceu, descontada a inflação, 9,08%. O dado nominal no acumulado do ano foi de 13,6%.