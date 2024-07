Ibram: Balança comercial da mineração foi de US$ 13,66 bi no 1º semestre, alta de 26,31%

A balança comercial do setor mineral no Brasil somou US$ 13,66 bilhões no primeiro semestre de 2024, o que representa uma alta de 26,31% na comparação com o mesmo período do ano anterior, conforme mostraram os dados do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

Conforme aponta o instituto, as exportações nacionais de minerais nos seis primeiros meses de 2024 totalizaram em valores financeiros US$ 21,5 bilhões, alta de 8,5% ante o mesmo período do ano anterior. No mesma base de comparação, o volume direcionado ao mercado exterior somou 186 milhões de toneladas, aumento de 5%.

O Ibram destaca ainda que as exportações de minerais contribuíram em 41% para a balança comercial nacional no primeiro semestre.