Entidades anunciam R$ 265,4 mi para projetos do Mover; descarbonização é um dos focos

O objetivo dos projetos será desenvolver tecnologias focadas na descarbonização e sustentabilidade da cadeia automotiva. Os projetos devem ser desenvolvidos por um conjunto de empresas em parceria com ICTs e os interessados submeter as propostas pela Plataforma Inovação para a Indústria.

A submissão das propostas poderá ocorrer de 11 a 19 de setembro. O resultado final dos escolhidos será divulgado no início de dezembro, com período de contratação de 3 de dezembro a 30 de abril do próximo ano.

Outros R$ 34,5 milhões do montante anunciado hoje serão direcionados para a chamada de projeto no qual três ou mais indústrias da cadeia automotiva dividem o compromisso de alcançar um objetivo comum relacionado a um projeto de P&D+I para resolver um desafio da cadeia automotiva. Outra parcela, de R$ 12,1 milhões, vai para consultorias têm como objetivo fomentar a ampliação da produtividade do setor automotivo, com expectativa de atender mais de 100 empresas nesta nova chamada.

Projetos estratégicos de mapeamento setorial serão atendidos com R$ 15 milhões e a chamada pública para ampliar o escopo de projetos do Programa Prioritário Biocombustíveis, Segurança e Propulsão Veicular, do Mover, terá R$ 21 milhões. Por fim, para além dos 265,4 milhões, terão R$ 2 milhões destinados à oferta do curso MBI Indústria 4.0.