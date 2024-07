BC está próximo de fechar acordo com CVM para testes do piloto do Drex, diz coordenador

O Banco Central (BC) está próximo de fechar um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que os ativos regulados pelo órgão sejam usados nos testes do Drex, a moeda digital do BC. "Nós estamos nos últimos passos para fechar um acordo especificamente para o piloto do Drex", disse o coordenador da iniciativa no BC, Fabio Araujo, em evento sobre tecnologia blockchain no Rio de Janeiro.

Ele relatou que, em setembro, deve haver uma nova chamada pública para que participantes do mercado hoje não incluídos no piloto ofereçam casos de uso, que serão incorporados a partir do início de 2025.

Sobre o funcionamento do Drex, ele disse que os smart contracts de crédito devem executar automaticamente as garantias. Se houver questionamentos, eles serão resolvidos judicialmente, afirmou.