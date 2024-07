UPS registra lucro e receita abaixo da expectativa e reduz guidance; ação cai 8% no pré-mercado

O UPS registrou lucro líquido de US$ 1,41 bilhão no segundo trimestre de 2024, uma queda em comparação com os US$ 2,08 bilhões do mesmo período de 2023. O lucro ajustado por ação (EPS) ficou em US$ 1,79, enquanto a projeção da FactSet era para EPS de US$ 1,99.

A receita da companhia foi de US$ 21,8 bilhões, abaixo dos US$ 22,06 bilhões registrados no segundo trimestre de 2023, e menor do que a expectativa dos analistas, de US$ 22,17 bilhões. No balanço, a empresa de entrega de pacotes revisou para baixo sua projeção de receita para o ano, a US$ 93 bilhões.

Às 8h37 (de Brasília), a ação da UPS tinha queda de 8,39% no pré-mercado de Nova York.