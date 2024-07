Tebet: Problema dos gastos não é o pobre no Orçamento, são os privilégios dos ricos

O problema dos gastos no Brasil se relaciona aos crescentes gastos tributários, com renúncias fiscais, e não a benefícios sociais bem aplicados, defendeu nesta terça-feira, 23, a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet. Indagada sobre como equilibrar a necessidade de corte nos gastos com a determinação do presidente Lula de "colocar o pobre no Orçamento", a ministra disse que a resposta é gastar bem o dinheiro público.

Na segunda-feira, 22, o Ministério do Orçamento e Planejamento confirmou o congelamento de gastos da ordem de R$ 15 bilhões, sendo R$ 3,8 bilhões via bloqueio em verbas do Orçamento e R$ 11,2 bilhões em contingenciamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O problema dos gastos no Brasil não é o pobre no Orçamento, são os privilégios dos ricos, que precisam ser checados ponto a ponto nos gastos tributários aquilo que, efetivamente, ao se renunciar na forma de receita vem da mesma forma em políticas que atendam o interesse coletivo", afirmou.