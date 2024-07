Tebet: Governo estabeleceu como política que mínimo sempre cresça acima da inflação

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou nesta terça-feira, 23, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estabeleceu como política que o salário mínimo sempre tenha crescimento acima da inflação. A ministra participa do evento "Building a just world and a sustainable planet", paralelo ao encontro ministerial de Desenvolvimento do G20, no Rio de Janeiro.

"A primeira ordem do governo do presidente Lula foi colocar uma prioridade absoluta no Orçamento brasileiro para os mais pobres. E, com isso, nós tivemos e temos, entre tantas bandeiras, duas políticas públicas", disse, na abertura do evento. "Para aqueles que não têm emprego ainda, um programa entre vários chamado Bolsa Família", citou.

"E a segunda política pública, e essa é a prioridade de nossa equipe econômica, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Orçamento, que o salário mínimo sempre cresça acima da inflação. É a única forma de poder diminuir as desigualdades sociais no Brasil."