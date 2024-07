Problemas globais exigem coordenação internacional, diz Nelson Barbosa no G20 Brasil

"Nesse momento sempre aparecem soluções mágicas, de achar que somente com gestão e combate à corrupção, ou que é só imprimir moedas resolve", disse Barbosa durante o debate sobre o papel do Estado no futuro, que está sendo realizada na sede do BNDES no Rio.

O diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Nelson Barbosa, disse nesta terça-feira, 23, que ainda não está claro o modelo que vai suceder o neoliberalismo, mas que vários países ainda estão buscando uma solução para substituí-lo. Para ele, esse caminho passa pelo fortalecimento de bancos públicos, do Estado, e de taxações progressivas, com coordenação internacional.

"No Brasil a crise demográfica não aparece tanto porque a gente não recebe tanto imigrante, mas no resto do mundo é uma crise importante", afirmou. "A reinvenção do Estado é um debate no Brasil e no mundo", acrescentou.

Barbosa ressaltou que a pandemia teve como um dos impactos o endividamento dos países, e agora é preciso reequilibrar o orçamento. "Não é só um problema técnico, é político. É uma inconsistência do que as pessoas desejam do estado e os que estão dispostas a pagar pelo estado isso ocorre em todos os países", explicou.

Segundo ele, diante da restrição dos orçamentos públicos, é preciso usar cada vez mais instrumentos financeiros, e os bancos públicos têm um papel importante nesse momento. "Os bancos públicos podem emprestar a taxas mais baixas do que o mercado, direcionando esses recursos para áreas prioritárias, como vem fazendo o BNDES, com uma demanda cada vez mais crescente", informou.