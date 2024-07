MDIC/Moreira: Brasil não pode ser só produtor e exportador de hidrogênio sem cadeia produtiva

O secretário de desenvolvimento industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Uallace Moreira, disse nesta terça-feira, 23, que o País não pode ser apenas um produtor de hidrogênio verde como commodity energética, mas deve incorporar a cadeia produtiva dos equipamentos necessários à sua produção, assim como de enriquecimento do insumo na forma de combustíveis de maior valor agregado.

"Temos uma janela de oportunidade, por exemplo, no hidrogênio de baixo carbono. Mas o Brasil não pode aceitar ser apenas produtor e exportador desse hidrogênio sem desenvolver as cadeias produtivas associadas", disse Moreira.

Ele falou a jornalistas no Fórum Brasil-União Europeia, que acontece essa semana no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em paralelo às reuniões preparatórias do G20.