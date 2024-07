FMI: Itália terá dificuldade em sustentar crescimento, ante queda de produtividade e população

A Itália terá diversas dificuldades para sustentar o crescimento da economia nos próximos anos, diante do enfraquecimento da produtividade, declínio demográfico e problemas associados a transições geopolíticas, climáticas e digitais. A análise é do Fundo Monetário Internacional (FMI), em relatório divulgado nesta terça-feira, 23, no âmbito do Artigo IV.

Para ampliar a produtividade, os diretores executivos do FMI recomendaram impulsionar a oferta de mão de obra qualificada e implementar completamente o Plano de Resiliência e Recuperação Nacional para facilitar as transições verde e digital. No relatório, a instituição reiterou projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) da Itália nos próximos anos, de 0,7% em 2024 e de 0,9% em 2025. O FMI também prevê continuidade do processo de desinflação, com os preços caindo abaixo da meta de 2% em 2024.

Diretores executivos do FMI reconheceram que a economia italiana teve bom desempenho durante a pandemia e ao superar os choques nos preços de energia dos últimos anos, mas alertaram que a dívida pública e as necessidades financeiras permanecem "muito elevadas".