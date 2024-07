Elevamos projeção para IPC-S de julho, de 0,2% para 0,4%, por gasolina, diz economista da FGV

A projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de julho foi elevada de 0,2% para 0,4%, calcula o economista da Fundação Getulio Vargas e coordenador do índice André Braz. A revisão, afirma, está atrelada ao reajuste feito pela Petrobras no preço da gasolina no início deste mês.

Braz salienta que o índice deve seguir a tendência de alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no curto prazo, registrada no último relatório Focus. A mediana da pesquisa para julho passou de 0,23% para 0,28%, para agosto, de 0,11% para 0,15%, e para setembro, de 0,19% para 0,20%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A revisão no Focus aconteceu pelo reajuste da gasolina e também pelo acionamento da bandeira tarifária amarela na conta de luz. É provável que esse deslocamento siga no IPC-S", afirma. Ele pondera, no entanto, que a taxa em 12 meses do índice deve ser em torno de 4%, menor que a prevista para o IPCA, que deve ficar entre 4,1% e 4,2%, calcula.