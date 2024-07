UE deve impor tarifas sobre biocombustíveis da China em investigação sobre dumping

Enquanto isso, os produtos chineses inundaram o mercado da UE. Em 2023, a UE importou cerca de 1 milhão de toneladas de biocombustíveis da China, ante cerca de 550 mil toneladas em 2022, de acordo com o Global Trade Tracker.

A queda forçou empresas petrolíferas a diminuir suas ambições em relação a biocombustíveis na Europa. No mês passado, a BP interrompeu o desenvolvimento de dois novos projetos de biocombustíveis. Em julho, a Shell paralisou as obras de construção de uma planta de biocombustíveis na Holanda para garantir "competitividade futura, dadas as condições atuais do mercado."

A UE iniciou a investigação no ano passado após uma queixa oficial do Conselho Europeu de Biodiesel sobre as "práticas comerciais injustas altamente prejudiciais" da China.