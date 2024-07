Prouni abre inscrições para 243 mil bolsas nesta terça, 23; veja como se inscrever

O prazo das inscrições finaliza no dia 26 de julho

O Prouni oferta tanto bolsas integrais quanto parciais para cobrir as mensalidades de estudantes que se enquadram nos requisitos e pretendem cursar graduação ou cursos sequenciais de formação específica em instituições de ensino superior.

Mais de 243 mil bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos ( Prouni ) serão abertas nesta terça-feira, 23, para o processo seletivo referente ao segundo semestre deste ano. O prazo das inscrições finaliza no dia 26 de julho.

Durante a inscrição, são pedidos o endereço de e-mail, número de telefone, dados cadastrais próprios e do grupo familiar, bem como a escolha de duas opções de instituição por ordem de preferência.

Caso o aluno já seja cadastrado, informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha no espaço de login.

Os estudantes devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para conferir as bolsas ofertadas e realizar a inscrição de forma gratuita. Para isso, é necessário fazer um cadastro no portal gov.br .

O local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência também são escolhidos dentre as opções disponíveis, conforme a renda familiar bruta mensal por pessoa e outros critérios.

Quais os requisitos do Prouni?

Para ser contemplado com a bolsa integral do Prouni, o candidato pré-selecionado deve comprovar uma renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa, o equivalente a R$ 2.118.

Para aqueles que se enquadram na categoria de bolsa parcial, que subsidia 50% da mensalidade do curso, a exigência é uma renda mensal per capita de até três salários mínimos ou R$ 4.236.

Além disso, é necessário atender a pelo menos uma das seguintes condições:

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública;



Ter sido bolsista integral em instituição privada durante todo o ensino médio;



Ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em instituição privada como bolsista integral, parcial ou sem bolsa;



Ser pessoa com deficiência conforme previsto na legislação;



Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia, voltados à formação do magistério da educação básica, para os quais não há limite de renda.

Os interessados precisam, ainda, ter realizado uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alcançando, no mínimo, 450 pontos na média das notas das cinco provas.

Ressalta-se que o estudante não pode ter obtido nota zero na redação do Enem nem ter participado do exame na condição de treineiro.