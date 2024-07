Planejamento: Governo estima arrecadar R$ 87,138 bilhões de julho a dezembro

O governo federal espera arrecadar R$ 87,138 bilhões de julho a dezembro deste ano com as medidas arrecadatórias aprovadas no Congresso Nacional no ano passado. A projeção foi divulgada nesta segunda, 22, pelo Ministério do Planejamento no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do 3º bimestre de 2024.

A estimativa não detalha, no entanto, o quanto já foi arrecadado com cada medida nos meses anteriores. O pacote arrecadatório que foi aprovado pelo Congresso no ano passado previa uma arrecadação de R$ 168,3 bilhões ao longo do ano para garantir o cumprimento da meta de resultado primário de déficit zero.

Veja abaixo o quanto o governo espera arrecadar de julho a dezembro de 2024 com cada proposta, segundo dados do Ministério do Planejamento: