Pix Agendado recorrente não foi afetado e continua obrigatório a partir de 28/10, diz BC

O Banco Central informou, por meio da sua assessoria de imprensa, que as mudanças feitas no Regulamento do Pix nesta segunda-feira, 22, não tiveram impacto no cronograma de lançamento do Pix Agendado recorrente. A disponibilização dessa modalidade continua sendo obrigatória a partir de 28 de outubro, segundo a autoridade monetária.

Mais cedo, o BC comunicou o adiamento do prazo para disponibilização do Pix Automático, de outubro deste ano para 16 de junho do ano que vem.

Ambas as modalidades possibilitam a realização de pagamentos periódicos. No Pix Agendado, as transações podem ter como destinatário empresas ou pessoas físicas. No caso do Pix Automático, o recebedor da transferência deve ser necessariamente uma pessoa jurídica.