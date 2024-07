PBoC reduz taxas de juros de referência, após desaceleração do crescimento do PIB da China

O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou nesta segunda-feira, 22, uma redução das taxas de juros de referência do país. A mudança ocorreu de forma inesperada, uma semana após a divulgação da desaceleração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) chinês no segundo trimestre.

A taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 5 anos caiu de 3,95% para 3,85% ao ano. Já a taxa de referência de 1 ano foi reduzida de 3,45% para 3,35% ao ano.

O PBoC havia alterado as taxas de referências pela última vez em fevereiro, quando a LPR de 5 anos foi reduzida de 4,2% para 3,95% ao ano. Já a taxa de 1 ano não mudava desde agosto do ano passado, quando caiu de 3,55% para 3,45%.