NY estimula alta do Ibovespa a 127 mil pontos, mas receio com China e fiscal limitam

A valorização dos índices de ações do Ocidente chama o Ibovespa a uma alta moderada, após a desistência de Joe Biden à disputa eleitoral à presidência nos Estados Unidos. Apesar do anúncio do recuo dos juros na China, as commodities caem diante do temor de menor demanda por matérias-primas do gigante asiático.

A agenda de indicadores desta segunda-feira, 22, também tem pouco a oferecer, o que dificulta a alta do Ibovespa. Nos próximos dias, contudo, a lista de divulgações ganhará força, com destaque a dados de inflação e balanços no Brasil e nos EUA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do declínio de quase 1,00% do petróleo e do minério de ferro fechou em baixa de 0,31%, em Dalian, na China, o aguardo de notícias no âmbito fiscal deixa o investidor um pouco cauteloso. O mercado fica em compasso de espera de mais informações do contingenciamento de R$ 15 bilhões em despesas para tentar atingir as metas do arcabouço neste ano, anunciado na semana passada pelo governo.