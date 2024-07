G20/Vieira: carência de serviços básicos amplia dificuldade para País alcançar desenvolvimento

O ministro das Relações Exteriores e coordenador do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do G20, Mauro Vieira, disse nesta segunda-feira, 22, que a carência de serviços básicos amplifica pobreza e dificuldades existentes para o Brasil alcançar o desenvolvimento.

O ministro participa de encontro ministerial do Grupo de Trabalho nesta segunda-feira, no Rio. A reunião é focada no acesso a água e saneamento. O grupo, que é parte da Trilha de Finanças do G20, abrange também a redução da fome, pobreza, desigualdade e mudanças climáticas.

O chanceler destacou ainda que a presidência do Brasil no G20 tem três prioridades: combate à fome, desenvolvimento sustentável e reforma da governança global. Também frisou que água potável e saneamento básico são cruciais não apenas para o progresso econômico e social e, também, para garantia dos Direitos Humanos, incluindo direito à saúde e a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. "A falta de saneamento adequado resulta na proliferação de doenças previsíveis como a diarreia e a cólera, que são responsáveis pelo elevado número de internações hospitalares e mortes."