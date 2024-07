China: setor imobiliário perde espaço como catalisador da economia, após Terceiro Plenário

A maior reunião econômica do ano na China consolidou a opinião dos analistas de que Pequim não vê mais o gigantesco setor imobiliário do país como um meio de impulsionar o crescimento a qualquer custo, mas sim como uma parte de sua rede de segurança social que precisa de mudanças, segundo os analistas.

De acordo com eles, isso aumenta as perspectivas de mudanças no setor que vêm sendo sugeridas há meses: mais moradias públicas, regras mais brandas para a compra de casas e mais autonomia para os governos locais determinarem a política habitacional.

Em um relatório das reuniões do Terceiro Plenário, divulgado no domingo, 21, a liderança do partido principal da China listou o setor imobiliário em uma seção sobre "meios de subsistência" e não em setores relacionados ao crescimento econômico, o que muitos economistas interpretaram como um sinal da mudança de posição de Pequim em relação ao setor.

"Em vez de se concentrar apenas no desenvolvimento e na venda, agora as empresas imobiliárias precisam estar preparadas para desenvolver, vender ou alugar", apontou o estrategista-chefe de China da ANZ Research, Zhaopeng Xing.