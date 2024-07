Bolsas da Europa ensaiam recuperação, após desistência de Biden e corte de juros na China

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/07/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, ensaiando recuperação depois de acumularem significativas perdas na semana passada, enquanto investidores avaliam as implicações da desistência do presidente dos EUA, Joe Biden, de buscar a reeleição e digerem um inesperado corte de juros na China.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,93%, a 514,80 pontos, depois de registrar sua maior queda semanal de 2024 na sexta-feira (19). Apenas o subíndice de construção se destacava, com ganho de 1,36%.