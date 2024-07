Mundo tem dia de apagão cibernético

Uma falha durante atualização de sistemas da empresa de cibersegurança CrowdStrike, usados por algumas das maiores companhias do mundo, provocou nesta sexta-feira, 19, um apagão cibernético sem precedentes, que afetou empresas aéreas, hospitais e bancos e até tirou do ar emissoras de TVs. No Brasil, a pane também atingiu os serviços de alguns bancos e de hospitais e causou atrasos pontuais em voos. "Foi um efeito em cascata nunca visto globalmente", disse a Wedbush, consultoria americana especializada em tecnologia.

Em função da pane, especialistas destacaram o risco da grande dependência da economia mundial de sistemas de poucas empresas. "É como o árbitro de um jogo de futebol: quando a sua presença se faz notar é porque as coisas estão desandando", escreveu Carlos Affonso Souza, da UERJ e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade.

Com sede em Austin, no Texas, a americana CrowdStrike foi fundada em 2012 por George Kurtz e Dmitri Alperovitch, ex-funcionários da rival McAfee. Segundo a empresa, a pane afetou clientes que hospedam seus serviços em computadores com Windows, o sistema operacional da Microsoft. Máquinas com Mac (da Apple) e Linux não foram afetadas.