Ao mirar limite inferior da meta, governo queima 1º seguro para déficit zero, dizem fontes

Ao mirar o resultado primário no limite inferior do arcabouço fiscal, ou seja, em um déficit de até 28,8 bilhões, a equipe econômica "queima" o primeiro seguro autorizado pelo Congresso para a obtenção do centro da meta, estabelecida em déficit zero este ano. A avaliação é de técnicos do Legislativo ouvidos pelo Broadcast.

Fontes que acompanharam a elaboração do arcabouço fiscal explicam que o Congresso contava com dois tipos de "seguro" para obtenção da meta primária: a criação de uma "banda", com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB em relação à meta zero, para cima ou para baixo); e o empoçamento de recursos, que é quando a verba é destinada a órgãos e ministérios, por exemplo, mas não é executada no Orçamento. Ou seja, os valores voltam aos cofres da União, contribuindo com o quadro fiscal.

Como mostrou o Broadcast, os R$ 3,8 bilhões do orçamento que serão contingenciados pelo governo serão suficientes apenas para colocar a projeção de resultado primário no limite inferior da meta fiscal. O próximo Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, que será divulgado na segunda-feira, 22, deve mostrar que a estimativa de rombo para este ano já chegava à casa de R$ 32 bilhões.