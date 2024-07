Sabesp confirma preço de R$ 67 por ação em 'follow-on' de privatização

A Sabesp confirmou no início da madrugada desta sexta-feira, 19, o preço de R$ 67 por ação na oferta secundária de ações ("follow-on") que marca a privatização da companhia. O valor, proposto pela Equatorial, foi aprovado pelo Governo de São Paulo, representado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos.

A operação irá movimentar R$ 12,844 bilhões, sem considerar as ações do lote suplementar. Ao incluir estes papéis, o montante chega a R$ 14,771 bilhões, conforme antecipado pelo Estadão/Broadcast.

Do montante total, R$ 6,9 bilhões serão desembolsados pela Equatorial, que arrematou 15% do capital da empresa e passará a ser acionista de referência após a privatização. A companhia não enfrentou concorrência na disputa pelo cargo, sendo a única a apresentar uma proposta, com a cifra de R$ 67 por ação.