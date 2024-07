Produtores rurais do RS terão dívida repactuada

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, confirmou nesta quinta-feira, 17, a edição de uma medida provisória pelo governo para repactuação das dívidas de produtores rurais do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes. A MP deve ser publicada até o fim deste mês.

Conforme o ministro, o tamanho da repactuação das dívidas vai considerar a proporção dos impactos aos produtores. Segundo Fávaro, inicialmente o governo federal fará a classificação dos produtores por tamanho de perdas e impactos na produção, o que será realizado conjuntamente com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater/RS) e com a Embrapa. "Onde passou a enchente, há terra arrasada, há patrimônio destruído e famílias estão endividadas. Há intenção do governo de zerar as dívidas", disse Fávaro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.