Mais de cem mil cearenses trocaram de operadora de telefonia em 2024

Troca de operadoras de celular é maior entre as portabilidades no Estado Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A insatisfação com o serviço prestado e a busca por um melhor custo-benefício fizeram com que 100,59 mil cearenses trocassem de operadora de telefonia entre janeiro e junho de 2024. A chamada portabilidade numérica garante que o usuário mantenha o número do telefone mesmo mudando de companhia. Os dados compilados pela Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), entidade responsável pelo serviço, indicam ainda um volume de troca bem maior no serviço móvel prestado no Ceará. No total, ao longo do primeiro semestre deste ano, 86,09 mil clientes optaram por outra operadora de telefonia móvel. Simultaneamente, outros 14,5 mil usuários de telefonia fixa fizeram o mesmo movimento no período.