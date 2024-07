Investimento de R$ 15,5 bilhões na Dutra é o maior da história para uma concessão, diz CCR

O CEO do grupo CCR, Miguel Setas, celebrou na manhã desta sexta-feira, 19, o anúncio de investimentos do governo federal para obras de melhorias na rodovia Presidente Dutra. Segundo o empresário, o investimento, que vai totalizar R$ 15,5 bilhões, "é o maior da história para uma concessão". Com promessas de que o investimento vai promover mais segurança e iluminação, por exemplo, Setas brincou que a via poderia ser vista do espaço.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, o BNDES irá ancorar os R$ 9,4 bilhões de debêntures incentivadas que serão emitidas pela CCR Rodovias para financiar obras. O valor é o maior já financiado para o setor de infraestrutura via emissão de debêntures incentivadas.

Além da debênture incentivada, a transação contempla também uma linha de financiamento na modalidade FINEM, um financiamento do BNDES destinado à produção e aquisição de máquinas e equipamentos novos, no valor de R$ 1,34 bilhão, totalizando os R$ 10,75 bilhões comprometidos.