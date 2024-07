Ibovespa sobe com anúncio de contingenciamento, mas commodities e leve cautela em NY limitam

O Ibovespa sobe moderadamente nesta sexta-feira, 19, apesar da leve cautela moderada no exterior diante de um apagão cibernético mundial e do recuo das commodities. Na quinta-feira, 18, o Índice Bovespa fechou em baixa de 1,39%, aos 127.652,06 pontos. A despeito da valorização, caminha para fechar a semana com queda em torno de 0,50%, por ora, depois da quarta elevação seguida na passada. Os investidores veem com bons olho o anúncio do contingenciamento, na quinta, pelo governo do presidente Lula. Assim, o dólar à vista cai ante o real, assim como algumas taxas futuras de juros. No Ibovespa, o vencimento de opções sobre ações na B3 tende a elevar o giro financeiro, que tem sido módico. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na quinta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se antecipou e anunciou o congelamento de R$ 15 bilhões em despesas para tentar atingir as metas do arcabouço fiscal neste ano. Para analistas, o montante é insuficiente para o governo cumprir ao menos o piso da meta fiscal deste ano, de zerar o déficit das contas públicas. O valor do congelamento anunciado supera a mediana das estimativas de R$ 12 bilhões do Projeções Broadcast.

Como ressalta Raony Rossetti, CEO e fundador da Melve, o mercado esperava um contingenciamento de até R$ 10 bilhões, mas o número superou essa marca, o que, segundo ele, é bem visto. "Traz um pouco de alívio", afirma. Para o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, o cenário fica um pouco menor pior após o anúncio do contingenciamento. "Não foi o melhor, mas alivia", diz. "Ainda é um número comedido o do contingenciamento, mas a mensagem é muito importante e acaba trazendo essa surpresa marginalmente positiva para o mercado", na opinião da economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta.

Conforme Rossetti, os sinais são de que o corte será feito em ministérios ligados a causas sociais, o que não era defendido pelo presidente Lula. Neste sentido, o CEO da Melve avalia que Haddad está recebendo autonomia de Lula, o que o fortalece. "Claro que o anúncio está longe de cobrir todo o rombo, mas é um sinal importante", acrescenta. Além disso, gera algum otimismo a notícia de que o Ministério de Minas e Energia deve arrecadar R$ 15 bilhões com o leilão de petróleo da União, que será realizado no próximo dia 31, na B3. "Estamos falando de um fôlego nas contas públicas de R$ 30 bilhões no total", completa Rossetti, da Melve. Nos Estados Unidos, os juros dos Treasuries e o dólar ante moedas principais têm viés de alta, enquanto as bolsas caem levemente por incertezas sobre as eleições americanas e dúvidas no cenário geopolítico, que afeta o setor de tecnologia, estratégico para a segurança nacional. Um apagão cibernético está provocando atrasos em voos no exterior, além de prejudicar serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo, nesta sexta-feira. O ministro de Portos de Aeroportos, Silvio Costa Filho, divulgou no X (antigo Twitter) que o apagão cibernético global não afetou os aeroportos brasileiros, mas que segue monitorando o quadro ao lado da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Se não fosse o apagão cibernético registrado no mundo nesta sexta, o tom seria positivo. Como ainda não se sabe a razão do ocorrido e se terá efeitos consideráveis na economia real, gera cautela. "É um problema digital, mas que pode trazer problemas mais complicados para a esfera real. Com a inexistência de uma agenda de indicadores hoje, o mercado acaba absorvendo essa questão de forma um pouco mais intensa", avalia Carla Argenta, da CM Capital. Às 11h05, o Ibovespa subia 0,44%, aos 128.219,96 pontos, depois de avançar 0,55%, na máxima aos 128.360,05 pontos, ante mínima aos 127.652,06 pontos, quando teve alta de 0,02%, mesmo nível da abertura.