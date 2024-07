Haddad muda agenda e acompanha Lula em compromissos em SP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mudou a agenda desta sexta-feira, 19, e vai acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em compromissos em São Paulo. O ministro estará com o presidente em São José dos Campos para uma cerimônia de anúncio de investimentos para execução de obras na Via Dutra e da Rio-Santos, a partir das 10h. Na cidade, Lula e Haddad também se reúnem com o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, a partir das 11h30, e ao meio-dia participam de nova cerimônia de anúncio do financiamento do BNDES às exportações da Embraer.

À tarde, a partir das 16h, Lula tem um encontro com lideranças de movimentos sociais no Armazém do Campo, em São Paulo. Haddad o acompanhará. O Ministério da Fazenda informou que a reunião que o ministro teria com o Fórum Nacional da Indústria, na sede da pasta em São Paulo, não mais ocorrerá.