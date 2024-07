Fed: Teste de estresse mostrou que bancos nos EUA suportariam grave condição econômica

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta sexta-feira, 19, que o recente teste de estresse realizado pelo Federal Reserve mostrou que 31 grandes bancos nos EUA teriam funding suficiente para suportar condições econômicas graves.

Bostic comentou que uma análise de técnicos do Fed sobre o estresse bancário ocorrido em março de 2023 com o colapso do SVB e Signature detectou que ocorreu "uma corrida de liquidez" de várias instituições financeiras naquele período.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o presidente do Fed de Atlanta, a "supervisão e regulamentação precisam ter uma infraestrutura que permita continuar a se adaptarem, para serem mais proativas" do que reativas.