CNI: Taxa de câmbio passa a ser um dos principais problemas enfrentados pela indústria

O nível da taxa de câmbio passou a ser uma das principais preocupações para 19,6% das empresas industriais no segundo trimestre de 2024, de acordo com a sondagem feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo o levantamento, o câmbio passou da 17ª para a 4ª colocação no ranking de principais problemas enfrentados pela indústria.

De acordo com a pesquisa, a elevada carga tributária segue em primeiro lugar, com 35,5%; em segundo lugar está a demanda interna insuficiente, com 26,3%; e em terceiro a falta ou alto custo da matéria-prima, com 23,1%. Para esta sondagem, a CNI entrevistou 1.492 empresas de pequeno, médio e grande porte, entre os dias 1º e 9 de julho.

Os empresários entrevistados também relataram um aumento intenso e disseminado no preço médio dos insumos. De acordo com a pesquisa, o índice saiu de 56,8 pontos para 61,3 pontos no segundo trimestre deste ano, em comparação com o trimestre anterior. Este patamar é o maior desde o segundo trimestre de 2022 (66,9 pontos), período em que a indústria enfrentou uma crise na cadeia de fornecimento devido à pandemia de covid-19.