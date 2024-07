Bolsas da Europa operam em baixa, após perdas em NY e em meio a queda global de sistemas

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios no vermelho, com o índice Nasdaq - que concentra ações de tecnologia - estendendo o tombo de um dia antes após o rali das últimas semanas.

A aversão a risco também ganhou força após uma queda global de sistemas, durante a madrugada, afetar companhias aéreas, além de bancos e serviços financeiros e emergenciais. Uma atualização da empresa de software de cibersegurança CrowdStrike aparentemente causou a interrupção de serviços da Microsoft para milhões de usuários.

No noticiário macroeconômico europeu, as vendas no varejo do Reino Unido caíram 1,2% na comparação mensal de junho, bem mais do que se previa, enquanto os preços ao produtor da Alemanha mostraram declínio anual de 1,6% no mês passado, em linha com as expectativas.