American Express supera em lucro, mas decepciona em receita e ação cai no pré-mercado em NY

A American Express informou lucro líquido de US$ 3,02 bilhões no segundo trimestre de 2024, aumento de 39% em reação a igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 19. Diluído, o resultado foi de US$ 4,15 por ação, bem acima do registrado em 2023, de US$ 2,89 por ação, e da projeção de analistas ouvidos pela FactSet, que previam lucro por ação de US$ 3,23.

A Amex, como é conhecida, registrou receita de US$ 16,33 bilhões, 8% a mais que a de US$ 15,05 bilhões um ano atrás. Entretanto, a cifra veio abaixo da estimativa da FactSet, de US$ 16,6 bilhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As provisões consolidadas para perdas de crédito foram de US$ 1,3 bilhão, ante US$ 1,2 bilhão do segundo trimestre de 2023. Segundo comunicado da Amex, o aumento refletiu maiores baixas líquidas, parcialmente compensadas por um menor acúmulo de reservas líquidas construídas no ano anterior.