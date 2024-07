TSMC amplia lucro em 36% no 2º trimestre e supera expectativas, com forte demanda por chips

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) teve alta significativa no lucro do segundo trimestre, diante da crescente demanda por seus chips avançados em meio ao entusiasmo com a tecnologia de inteligência artificial (IA).

O maior fabricante de semicondutores do mundo registrou lucro de 247,85 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 7,61 bilhões) nos três meses até junho, valor 36% maior do que o de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 18. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 235,12 bilhões de novos dólares taiwaneses no trimestre.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na mesma comparação, a receita da TSMC aumentou 40% no segundo trimestre, a 673,51 bilhões de novos dólares taiwaneses. A margem de lucro operacional foi de 42,5%, 0,5 ponto porcentual acima da de um ano antes.