Tebet: Brasil não pode gastar mais do que arrecada, nem menos do que o necessário

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira, 18, que a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é que o governo não gaste nem mais do que arrecada, nem menos do que o "necessário". Ela reforçou a importância de zerar o déficit no ano que vem, mas disse que o Executivo também precisa garantir as políticas sociais.

"É não gastar demais a ponto de, depois, o mais pobre comprar comida mais cara, mas também não gastar de menos. Essa é a determinação do presidente Lula", afirmou Tebet, durante entrevista ao programa "Bom dia, ministra", da EBC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a ministra, déficits primários prejudicam a credibilidade da política fiscal e levam a um aumento dos juros, com impacto no dólar e na Bolsa. Por isso, o governo precisará cortar gastos no ano que vem. Mas essa redução, ela disse, será naquilo que "está sobrando", com a reestruturação de programas sociais.