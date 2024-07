Perdas totais de energia em 2023 equivalem a R$ 28,8 bilhões, diz Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta quinta-feira, 18, um balanço de perdas totais de energia no ano de 2023, que somaram R$ 28,8 bilhões em custo aproximado e parcialmente pago pelos consumidores.

O transporte da energia resulta inevitavelmente em perdas técnicas, pois parte da energia é dissipada no processo de transporte. No ano passado, esse conta representou cerca de R$ 12 bilhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já as perdas não técnicas têm origem principalmente nos furtos (ligação clandestina) e fraudes (adulterações no medidor ou desvios), erros de leitura, medição, etc. Esse grupo representou cerca de R$ 16,8 bilhões.