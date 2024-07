Juros: taxas sobem com piora da percepção fiscal e risco externo

Os juros futuros fecharam a quinta-feira em alta, pressionados pela piora de risco fiscal ditada pelo pessimismo em torno do ajuste no Orçamento que será trazido no relatório bimestral do dia 22. Na reta final da sessão, o avanço perdeu ritmo após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informar que a contenção será no valor de R$ 15 bilhões. A nova rodada de deterioração do câmbio também pesou sobre a curva diante do impacto que pode representar para o cenário inflacionário. A partir do meio da tarde, os rendimentos dos Treasuries passaram a renovar máximas, adicionando pressão à curva local.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,645%, de 10,608% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 subia a 11,31%, de 11,18% ontem no ajuste. A do DI para janeiro de 2027 subia de 11,44% para 11,57% e a do DI para janeiro de 2029 avançava de 11,78% para 11,90%.

O mercado vem elevando o peso do papel do ajuste a ser trazido pelo próximo relatório bimestral para o cumprimento da meta fiscal em 2024, em função do ceticismo sobre o potencial de elevação das receitas que serviriam para compensar eventual corte menor nas despesas. Havia receio de que o ajuste a ficasse abaixo de R$ 10 bilhões. "Seria aceitável algo entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões. O mercado está tentando antecipar o que virá", afirma Alexsandro Nishimura, economista e sócio da Nomos Investimentos, lembrando que o que é visto como ideal é algo acima de R$ 20 bilhões.