Haddad antecipa anúncio e diz que governo vai congelar R$ 15 bi em despesas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo fará uma contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento deste ano para cumprimento do arcabouço fiscal neste ano. Serão R$ 11,2 bilhões de bloqueio, pelo aumento de despesas obrigatórias, e R$ 3,8 bilhões de contingenciamento (leia mais abaixo), por causa da frustração de receitas em função das pendências junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Senado, já que a decisão sobre a compensação da desoneração ficou para setembro.

O ministro disse que decidiu antecipar a divulgação do congelamento no Orçamento, que ocorreria no dia na segunda-feira, 22 de julho, com a publicação do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, para "evitar especulações". Nesta quinta-feira, o dólar fechou em alta de 1,90% nesta quinta-feira, 18, em meio a incertezas no campo fiscal.

Ontem, o presidente Lula afirmou que não há obrigação de cumprir meta se "tiver coisas mais importantes para fazer".

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, pontuou que o contingenciamento poderá ser revisto, o que é uma praxe na avaliação das contas públicas.