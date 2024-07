Frango/Newcastle: RS é 3º maior exportador do Brasil, com participação de 14%

O Estado do Rio Grande do Sul, que teve um foco da doença de Newcastle (DNC) em um estabelecimento de avicultura comercial confirmado nesta quarta-feira, 17, é o terceiro maior exportador de carne de frango do País. De janeiro a junho, foram 354.207 toneladas embarcadas pelo Estado, com receita de US$ 630,1 milhões, de acordo com os dados Agrostat, sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro.

O desempenho deixa o Rio Grande do Sul atrás apenas de Paraná e Santa Catarina na lista de Estados maiores exportadores de carne de frango no Brasil no primeiro semestre de 2024. A receita obtida com os embarques pelo Estado representa 13,82% dos US$ 4,559 bilhões auferidos pelo País. Já o volume embarcado corresponde a 14,1% das 2,528 milhões de toneladas exportadas pelo Brasil no período.

No primeiro semestre deste ano, os Emirados Árabes Unidos foram o principal destino da carne de frango do Rio Grande do Sul, com 48.256 toneladas, seguido por Arábia Saudita, com 39.515 toneladas, China, com 32.544 toneladas, e Japão, com 20.793 toneladas.