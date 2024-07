FMI: economia da Alemanha se recupera, mas PIB deve crescer abaixo de 1% neste ano

A economia da Alemanha continua a se recuperar, puxada pela queda nos preços de energia e enquanto ciclo de aperto monetário parece mais próximo do fim, diz o Fundo Monetário Internacional (FMI). Os salários reais superaram a inflação e a expectativa é de que o cenário continue progredindo, à medida que o consumo pessoal também se recupera.

No entanto, a instituição espera que o rápido envelhecimento da população cause desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) para abaixo de 1% em 2024, "na ausência de aumentos significativos na produtividade ou imigração muito maior do que o esperado", diz o Fundo. As avaliações constam em comunicado divulgado hoje na conclusão de uma missão do Fundo no país, no âmbito do Artigo IV das regras de funcionamento do organismo internacional.

A análise aponta que os riscos para as projeções estão, de maneira geral, equilibrados. Os riscos altistas incluem a possibilidade de que notícias econômicas positivas possam propiciar uma recuperação mais rápida do que o esperado em consumo e investimento. Já os baixistas são o potencial de maior fragmentação geoeconômica, agravamento de conflitos globais e intensificação do estresse nos mercados imobiliários comerciais globais. A incerteza sobre o ritmo de desinflação apresenta riscos em ambos os casos.