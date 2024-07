Fiesp: Após equilíbrio no 1º semestre, indústria projeta melhoras para 2ª metade do ano de 2024

Uma pesquisa que acaba de sair com a avaliação dos rumos da indústria paulista ao longo do 1º semestre traz a percepção dos empresários de uma performance do segmento fabril de transformação equilibrada em relação ao mesmo período do ano passado, mas com uma melhora no otimismo para a segunda metade do ano.

Dos 323 estabelecimentos industriais na área da transformação ouvidos na pesquisa, 39,3% indicaram piora nos primeiros seis meses deste ano comparativamente a idêntico período em 2023 enquanto 30,7% atestaram ter visto melhoras e 30% demonstraram entender que 2024, até sua metade, se manteve igual ao ano passado.

Ocorre que o porcentual, de 39,3%, que abarca os mais pessimistas no primeiro semestre corresponde a uma redução 9,9 pontos porcentuais da percepção negativa, de 49,2%, no primeiro semestre de 2023 em relação a igual período em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Há um equilíbrio na comparação com o ano passado, mas com certa melhora no otimismo em função da redução do desemprego e aumento da massa salarial que levou ao aumento do consumo", disse ao Broadcast o economista-chefe da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp), Igor Rocha.