Fed: Goolsbee expressa maior confiança por inflação, mas não se compromete com corte de juros

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta quinta-feira, 18, que "se sente melhor" na análise de que a inflação caminha de volta à meta de 2% nos Estados Unidos, mas evitou se comprometer com uma data para o começo do ciclo de corte de juros. "Não gosto de atar as mãos antes das reuniões", explicou, em entrevista ao Yahoo Finance.

Goolsbee reconheceu que os índices de preços arrefeceram de maneira substancial sem induzir uma recessão, um fenômeno raro na história americana, segundo ele. Os últimos meses trouxeram "múltiplos" dados "bons" nesse sentido, com avanços nos segmentos residencial e de serviços, mas o trabalho de combate à escalada inflacionário ainda não terminou, disse o dirigente. Goolsbee não vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc).

O líder da distrital de Chicago acrescentou que o mercado de trabalho está esfriando para um quadro de melhor equilíbrio, sem apresentar superaquecimento. De acordo com ele, o desemprego é uma área que potencialmente merece preocupação, mas atualmente está em nível historicamente baixo. Goolsbee admitiu que um afrouxamento monetário tardio pode ameaçar à atividade, mas reiterou que as decisões são tomadas a cada reunião.